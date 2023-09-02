В Приморье остаются подтопленными более 1000 частных владений В Приморье от воды освободились более 350 домов и 750 придомовых территорий

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье, сообщает пресс-служба регионального МЧС. При этом подтопленными в 24 населенных пунктах остаются 148 жилых домов, 932 подворья и 14 участков дорог.

В настоящее время на территории 11 муниципальных образований края в 24 населенных пунктах остаются подтопленными 148 жилых дома, 932 придомовых территорий, 14 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 18 населенными пунктами нарушено транспортное сообщение. МЧС сообщает, что на территории подтопленных районов организовали четыре лодочные переправы. В четыре отрезанных населенных пункта силами вертолета МИ-8 доставят питание.

В 10 пунктах временного размещения находятся более 200 человек, в том числе 40 детей. Их обеспечили всем необходимым, с ними проводят работу по оказанию индивидуально-психологической помощи.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 755 человек, 196 единиц техники и 31 плавсредство.

Тайфун «Ханун», бушевавший в Приморье в середине августа, вызвал обильные осадки и наводнение. Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. В девяти муниципалитетах региона введен режим ЧС. Всего было затоплено более 4,5 тысячи домов.