В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Приморском крае в ночь с 1 на 2 июля объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Главного управления МЧС России по региону.

В связи с ожидаемым обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 1 [июля], в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 мм [осадков] и более за 1 час и менее, очень сильные дожди с количеством [осадков] 50 мм и более за 12 часов и менее, — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали местным жителям воздержаться от поездок за пределы города. Владельцам маломерных судов рекомендовано не выходить в море.

14 июня в Сочи вышла из берегов река Мацеста и затопила первые этажи некоторых зданий, жилые дворы и автомобили. В городе была повреждена сеть газопровода, о пострадавших информации нет. Из-за ливней и разлива реки несколько маршрутов городского транспорта пришлось изменить.