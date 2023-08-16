В Приморье объявили награду за информацию об осквернивших флаги вандалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приморская полиция объявила о выплате вознаграждения в размере 200 тысяч рублей за сведения о лицах, причастных к осквернению российских флагов на могилах участников специальной военной операции во Владивостоке. На Аллее героев на местном морском кладбище неизвестные порезали 38 российских флагов и разбросали венки на могилах погибших в специальной операции.

Полиция Приморского края готова выплатить денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей ответственному гражданину, который поможет раскрыть это преступление, — говорится в сообщении регионального УМВД.

Уголовное дело было возбуждено по статье 329 УК РФ, предусматривающей наказание за надругательство над государственным флагом России. По информации источника, флаги были повреждены ночью 3 июля. Полицейские гарантировали конфиденциальность и безопасность тем, кто предоставит информацию о произошедшем инциденте.

Сотрудники МВД России ранее задержали жителя Улан-Удэ, подозреваемого в порче бюста Героя Советского Союза Сергея Орешкова. По предварительным данным, 47-летний мужчина облил памятник черной краской по заданию куратора, с которым познакомился в интернете. Против него возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Задержанным оказался безработный писатель Саян Зарикуев. По словам самого мужчины, он был уверен, что задание ему дали российские спецслужбы. За осквернение бюста ему заплатили $100 и предложили устроить диверсию на железной дороге.