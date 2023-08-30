В Приморье обвал трассы нарушил сообщение с югом региона

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сообщение с южными районами Приморья прервано из-за повреждения дороги вследствие интенсивных дождей, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Примавтодора. В минувший вторник южный циклон принес с собой шторм и сильные осадки, которые вызвали затопление в нескольких районах, включая туристический Хасанский район и Владивосток. В результате часть федеральной трассы А-370 «Уссури» вблизи поселка Раздольное обрушилась.

Сообщение с югом края нарушено, — подтвердил источник в пресс-службе Хасанского района.

Согласно данным Министерства транспорта Приморья, отменены автобусные рейсы в направлении Краскино, Зарубино, Славянки в Хасанском районе, а также в село Валентин Лазовского района.

Пресс-служба Уссурийской таможни уточнила, что пункт пропуска Краскино, расположенный на юге Хасанского района, функционирует как обычно. Все прибывающие транспортные средства проходят необходимые контрольные процедуры. Все пункты пропуска этой таможни работают в штатном режиме, за исключением ранее закрытого пункта Полтавка.

Ранее в Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжали по воде. В городе объявили штормовое предупреждение. В дептрансе Москвы сообщили, что в связи с подтоплением проезжей части движение было перекрыто на нескольких улицах. В Сети опубликовали видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. В результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте.