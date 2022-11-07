В Приморье нашли место крушения советского бомбардировщика с экипажем

Фото: aviapoisk_dfo/vk.com

В Приморье обнаружено место крушения пикирующего бомбардировщика Пе-2 с тремя членами экипажа на борту. Специалисты поискового объединения «Авиапоиск» выяснили, что инцидент произошел в сентябре 1946 года.

В минувшие праздничные выходные наша команда обнаружила место катастрофы пикирующего бомбардировщика Пе-2 в районе села Николаевка Партизанского района. <...> нам удалось выяснить, что 6 сентября 1946 года Пе-2 с номером 14/475 и моторами ВК-105ПФ № 51-10318 и 51-10330 из состава третьей авиаэскадрильи 17-го Гвардейского ближнебомбардировочного авиационного Краснознаменного полка (бывший 34-й БАП) ВВС Тихоокеанского флота разбился во время учебно-тренировочного полета на полигон. Оставалось найти место падения в лесном массиве, — говорится в сообщении.

Специалисты также установили обстоятельства случившегося. Предполагается, что во время первого захода для учебного сбрасывания бомб, пилот ввел самолет в пикирование под углом 60 градусов. На высоте сброса бомбы судно накренилось влево, снаряды не были сброшены, а бомбардировщик начал снова плавно заваливаться в левый крен и увеличивать угол пикирования, после чего перешел в крутую спираль. Сделав полный виток, судно ударилось о землю и сгорело, в результате чего экипаж погиб.

Из-за полного уничтожения бомбардировщика истинную причину катастрофы не установили. В официальных документах говорится, что к трагедии привел обрыв кронштейна управления сиденья летчика во время пикировании. Предположительно сиденье сдвинулось вперед, надавило на штурвал и заклинило качалку рулей поворота.

Ранее активисты поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух военных самолётов. Один из них разбился в 1943 году, другой — в 1972 году.