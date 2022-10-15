В администрации Приморья сообщили о смерти военкома

Фото: vk.com/partizansk.town.county

Роман Малык

В муниципальной администрации Партизанского городского округа Приморского края сообщили о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка. Как уточнили в пресс-службе местных властей, у мужчины остановилось сердце.

Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Малык прошел «горячие точки». Коллеги и близкие вспоминают военкома как человека слова и дела. Отмечается, что Малыка уважали в городе за честность и порядочность, подчеркнули в администрации. Для военкома всегда на первом месте были такие понятия как долг, честь, верность Отечеству, уточняется в сообщении.

Ранее военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников выразил желание отправиться в зону специальной военной операции России на Украине. Военнослужащий подчеркнул, что через его ведомство прошло большое число граждан как из самого областного центра, так и из всего региона, поэтому он считает правильным присутствовать на передовой и вместе с другими мобилизованными и защищать интересы РФ.