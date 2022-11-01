Приморские студенты делают беспилотники для армии Глава Приморья Кожемяко: студенты вузов уже делают беспилотники для военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. По его словам, студенты региональных вузов уже собирают БПЛА и к концу месяца подготовят 100 единиц.

Студенты наших вузов уже делают такие аппараты. К концу месяца построят 100 штук. Ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам, — сообщил он.

Кожемяко отметил эффективность БПЛА в условиях современного боя.

Ранее сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал серийное производство квадрокоптеров, до конца года будет выпущено около тысячи дронов по цене «значительно ниже зарубежных аналогов». Запуск их продаж запланирован до конца года. В концерне уточнили, что в аппаратах используются российские материалы.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией иранских беспилотниках на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы международной организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в ходе СВО применяется только российская военная техника с российскими наименованиями.