В Приморье начали проверку после опрокидывания рыболовного судна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в заливе Петра Великого опрокинулось маломерное рыболовное судно, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел вечером 2 сентября, один человек погиб, поиски еще одного продолжаются, спасены четыре члена экипажа.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге в ночь на 2 сентября катер врезался в крейсер «Аврора» у Петроградской набережной. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность лодки. На место происшествия прибыли полицейские, при этом все это время судно стояло рядом с крейсером. Информации о повреждениях «Авроры» не поступало.

В августе 2022 года на реке Ждановке в Петербурге катер врезался в набережную, в результате были госпитализированы капитан и двое пассажиров судна. СМИ писали, что лодка потеряла управление и врезалась в бетонную опору, крутилась на месте и протаранила каменную плиту. Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой. Также в больницу с сотрясениями и ушибами попали двое пассажиров — 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.