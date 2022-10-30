В Приморье мужчина наставил гранатомет на памятную доску в жилом доме

Фото: t.me/urist_pomosh

Максим Чихунов

Активист Максим Чихунов наставил предмет, похожий на гранатомет, на табличку в честь белогвардейского офицера Михаила Дитерихса в центре Владивостока, передает портал «Восток Медиа». Таким образом мужчина выразил несогласие с ее установкой. Отмечается, что Чихунов мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Активист нажал на спусковой крючок, последовал щелчок, но выстрела не произошло.

Видите эту херню? Сейчас мы будем ее разносить в пух и прах. У меня гранатомет «Муха» и я сейчас буду стрелять, — сказал Чихунов, перед тем, как совершить «выстрел».

Во Владивостоке ранее две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черемуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился ночью 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата на Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.