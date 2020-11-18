В Приморье могут закрыть единственную на 13 сёл подстанцию скорой помощи

https://static.news.ru/photo/9411b9d2-29ad-11eb-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители 13 сёл в Анучинском районе Приморского края могут с 1 января 2021 года остаться без скорой медицинской помощи.

Как передаёт ОТР, подстанцию неотложки в Чернышовке, единственную на всю округу, закрывают, а сотрудников переводят в районный центр — село Анучино, находящееся от Чернышовки на расстоянии 50 км. Такое решение приняла главный врач Анучинской ЦРБ, объяснив свою инициативу пандемией и большой нагрузкой на медиков. Она заявила, что имеет право распределять медицинские бригады, а в случае необходимости скорая сможет доехать до любого населённого пункта в районе.

Жители Чернышовки и 12 соседних сёл не согласились с этим решением. Они считают, что «оптимизация» оставит их без медицинской помощи. Селяне напоминают, что несколько лет назад региональные власти закрыли стационар в Чернышовке, а после подстанции скорой помощи хотят закрыть и амбулаторию.

Что будет со стариками? Они будут умирать просто. Скорая даже не успеет с Анучино сюда доехать. А детишки маленькие? — возмутилась жительница села Алёна Журавель.

Планы главного врача ЦРБ вызвали недовольство и работавших на подстанции сотрудников. Водитель неотложки Геннадий Двоенко указал, что из Анучино до отдалённых посёлков ехать около часа, а топливо выдают по лимиту — 70 литров в сутки.

Селяне составили обращение в защиту подстанции, собрав под ним около тысячи подписей. Документ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко, в региональную прокуратуру и приёмную президента России.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах не хватает машин скорой помощи. Наихудшая ситуация складывается в восьми субъектах, рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания глава Минздрава Михаил Мурашко.