В Приморье местного жителя задержали за призывы к захвату власти ФСБ: жителя Приморья задержали за призывы к захвату власти в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за публичные призывы к захвату власти в России в приграничных с Китаем районах, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по региону. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

<...> Задержан гражданин России, осуществлявший публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти, — следует из заявления.

Замоскворецкий суд Москвы ранее арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму. Он проведет под стражей два месяца. Обвиняемый, как выяснили следователи, выступил против проведения специальной военной операции и разместил в разделе «статус» WhatsApp призыв к террористической деятельности.

До этого Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к терроризму. Гражданина заключили под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля. Обвиняемый публиковал в своем аккаунте сообщения, в которых побуждал совершить незаконные действия на территории столицы.