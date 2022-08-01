В Приморье из-за ливней отменили внутренние авиарейсы

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Внутрикраевые авиарейсы отменили из-за непогоды в Приморье. Атмосферный фронт принёс в региона проливные дожди, сообщает ТАСС.

По погодным условиям уже отменены утренние рейсы в Кавалерово и Дальнегорск. По этой же причине задерживается на вылет рейс в Терней. Межрегиональные полёты выполняются по расписанию, — приводит агентство сообщение пресс-службы аэропорта Владивостока.

Штормовое предупреждение о сильных ливнях на 1 и 2 августа Приморский гидрометцентр опубликовал ещё 30 июля. В сообщении говорилось, что в эти дни в южных и на юге восточных районов области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Количество осадков прогнозировалось до 50 мм и более за 12 часов. Усиление ветра ожидается до 15–20 м/с.

Также ожидаются резкие подъёмы уровня воды на малых реках на 0,5–1,8 м с кратковременным подтоплением пониженных территорий.

Ранее сообщалось, что в Чите в результате паводка, вызванного сильными дождями, оказались подтопленными 1049 участков, а также 559 жилых и дачных домов. В городе — работы по защите от паводков.