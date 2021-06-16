В Приморье закроют клубы и бары

https://static.news.ru/photo/ea7bcb82-cf43-11eb-ace8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье в связи с распространением коронавируса ограничили до 40 человек число участников развлекательных мероприятий и запретили проведение таковых в клубах, барах, караоке. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В Роспотребнадзоре также порекомендовали перевести на удалённую работу людей в возрасте старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, в ведомстве отметили необходимость усилить контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах и транспорте.

Руководитель приморского управления ведомства Татьяна Детковская отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в регионе наблюдается с середины мая. По её словам, в последние две недели он составил 65%.

Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь, заявил , что для локализации распространения инфекции необходимо принять все меры. Он также потребовал создать все условия для вакцинации населения.

Согласно данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Приморье выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 45,3 тысячи жителей края.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области отменили проведение массовых мероприятий из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, местным гостиницам запретили принимать детские туристические группы из других регионов.