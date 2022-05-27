В Приморье депутаты КПРФ выступили против спецоперации на Украине

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Группа депутатов Заксобрания Приморского края от КПРФ выступила против продолжения спецоперации на Украине. Парламентарии подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвали вывести российские войска с территории соседней страны, сообщает портал VL.ru.

Обращение к главе государства зачитал в ходе заседания депутат Леонид Васюкевич. В нём говорится, что в случае продолжения спецоперации сирот в стране станет больше. Отмечается также, что в ходе боевых действий на Украине становятся инвалидами молодые люди, которые могли принести пользу России.

Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации, — заявил Васюкевич.

Депутат добавил, что наряду с ним обращение подписали ещё трое парламентариев.

Присутствовавший на заседании глава региона Олег Кожемяка назвал действия Васюкевича порочащими российскую армию. Он призвал лишить депутата слова и вывести его из зала. Аналогичным образом он потребовал поступить с одним из подписавших обращение парламентариев, который попытался заступиться за коллегу. Большинство членов заксобрания губернатора поддержали.

Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачёв заявил, что выступление Васюкевича является «абсолютным демаршем», порочащим честь партии. Он заверил, что фракция даст этому политическую оценку и примет самые жёсткие меры.

Ранее против спецоперации на Украине выступил бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. В соцсетях он заявил, что большинство населения России на самом деле не поддерживает операцию, а также усомнился в боеспособности ВС РФ. В Госдуме в ответ на это призвали убрать имя предпринимателя из госпроектов. После этого Тиньков заявил, что навсегда покидает страну.