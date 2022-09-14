В Приморье дальневосточный леопард напал на россиянина во дворе дома

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пресс-служба национального парка «Земля леопарда» сообщила, что дальневосточный леопард вышел к жителям села Красный Яр в Приморье и попытался напасть на человека. На опубликованных кадрах можно увидеть, как дикое животное гуляет по двору частного дома, а затем кидается на окно. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Попав в частный двор, леопард попытался напасть на его хозяина, но человек не пострадал. После поступления сообщения о конфликтном леопарде на место незамедлительно выехала группа сотрудников «Земли леопарда», — сказано в публикации.

В настоящее время ведутся поиски краснокнижного хищника. По мнению специалистов, такое поведение может быть связано с тем, что леопард болен.

Ранее в Читинском зоопарке два работника, предварительно выпив, выпустили из клетки пуму. Пока животное пытались поймать, оно поцарапало одного из сотрудников, рассказал директор зоопарка Вадим Костенников. В итоге выпустившего пуму работника уволили, а второго наказали. По факту случившегося началась проверка. Костенников добавил, что оба сотрудника были нетрезвые, при этом один из них работал в секции парнокопытных животных, и что он делал рядом с вольером с хищниками — непонятно.