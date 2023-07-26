В Приморье четверо детей отравились горючим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае четверо детей попали в больницу с признаками отравления горючей жидкостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. Состояние троих оценивается как среднетяжелое.

За последние две недели четыре ребенка попали в больницы с симптомами отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами. Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока, — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

В Минздраве пояснили, что при попадании в организм подобные жидкости вызывают интоксикацию, рвоту и тяжелые повреждения внутренних органов. При этом самостоятельные попытки промыть желудок чреваты попаданием вредных веществ в легкие и повреждением дыхательных путей. В результате развивается липоидная пневмония, которая нередко заканчивается печально.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области трехлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила в детском саду растворитель. По факту произошедшего СКР начал проверку. В ведомстве заявили, что по ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.