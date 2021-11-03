В Приморье без QR-кода нельзя будет зайти в непродовольственные магазины

С 8 ноября в Приморье ужесточатся антиковидные меры: без QR-кода будет запрещено посещать непродовольственные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты. Такое решение принято властями региона из-за повышения числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесённое заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны, — говорится в сообщении.

По приведённой руководителем регионального управления Роспотребнадзора Татьяной Детковской информации, наибольшее число заболевших в регионе зафиксировано среди взрослого населения, в возрастной категории 18 до 29 лет оно составило 33,2%. Также есть рост и среди приморцев в возрасте 30–49 лет — 13,1%.

Среди профессиональных групп в сравнении с предыдущей неделей рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%, — сказала Детковская.

В Приморском крае еженедельно регистрируются антирекорды по числу заболевших вирусом. Так, за минувшие сутки было выявлено 326 случаев СOVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 77 762 человека, из них 68 897 выздоровели, 1280 умерли.

На фоне такой статистики в Приморье с 30 октября были введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Вакцинация от коронавирусной инфекции стала обязательной для работников сферы услуг, ЖКХ, чиновников и сотрудников организаций из других сфер деятельности.

Ранее стало известно, что Хабаровский край и Камчатка вводят обязательное требование по предъявлению QR-кода о вакцинации при посадке в самолёт. Данное условие пока применяется только для путешествий внутри данных регионов.