В Приморье арестовали замглавы ГУ ФСИН В Приморье арестовали замглавы ГУ ФСИН по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко арестован по делу о превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве, сообщает ТАСС. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он подозревается по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), — рассказал собеседник агентства.

Следствие считает, что в 2018–2019 годах Бондаренко, будучи заместителем начальника одной из исправительных колоний, с помощью подложных документов обеспечил заказами подконтрольные ему фирмы. В итоге для исправительного учреждения поставили стеклянные банки по цене, превышающей рыночную стоимость более чем на 1 млн рублей, отмечает источник. Предпринимателей, с которыми «работал» Бондаренко, суд также заключил под стражу на два месяца. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что следователи обвинили бывшего замглавы Министерства образования и науки России Валентину Переверзеву в мошенничестве в особо крупных размерах. Экс-чиновница подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Дело Переверзевой расследует Главное управление МВД России по Москве.