В Приморье арестовали подозреваемых по делу о костях в сгоревшем авто В Приморье фигурантов дела об останках в сгоревшем авто арестовали на два месяца

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Приморском крае суд заключил под стражу на два месяца подозреваемых по делу об убийстве, возбужденном после обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле. Инцидент произошел в Уссурийске. Об этом сообщает краевое СУСК.

Суд избрал в отношении двух фигурантов по уголовному делу по факту обнаружения останков человека в автомобиле меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Уссурийске Приморского края был обнаружен обгоревший автомобиль марки Mazda, в котором находились костные останки. Машину, припаркованную на краю обрыва, нашли днем 7 апреля в районе дома № 1 по Сельскохозяйственной улице.

В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выяснили личность человека, арендовавшего автомобиль, и провели обыск у него на квартире. В результате были изъяты «вещи с веществом бурого цвета».

Позднее были задержаны двое подозреваемых по делу.

Расследование продолжается. В настоящее время следователи уже выяснили время и маршрут следования фигурантов до и после совершения преступления.