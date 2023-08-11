В Приморье 700 собак в приюте спасли от наводнения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморье из-за подтопления начал уходить под воду приют для бездомных животных в селе Новоникольск Уссурийского округа, в котором содержатся около 700 собак. В мэрии Уссурийска сообщили ТАСС, что собак удалось спасти. В Сети появилось видео с животными, спасающимися от наводнения.

Организованы работы по спасению животных в собачьем приюте села Новоникольск. Руководство приюта обратилось за помощью, но к прибытию спасателей все клетки успели сами открыть и выпустить животных, — сообщили представители администрации Уссурийска.

В шести муниципалитетах Приморья за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков. В регионе действует штормовое предупреждение. Уссурийск стал одним из наиболее пострадавших муниципалитетов из-за стихии, сложная обстановка также в Хорольском и Хасанском округах, по данным краевого главка МЧС. Режим ЧС введен в Михайловском и Черниговском округах.

Сильный паводок в Приморье вызван тайфуном «Ханун». Реки вышли из берегов, затопило улицы и дороги. На 547-м километре трассы Владивосток — Хабаровск перекрыто движение в районе аварийного моста. На трассе Спасск — Варфоломеевка в районе моста также перекрыто движение. Ожидается, что за три дня в регионе выпадет до 110% месячной нормы осадков.