Больницы Владивостока и Артёма приняли 35 детей и одного взрослого после пищевого отравления. Происшествие случилось в детском лагере «Юность» в Артёме, сообщает ТАСС.
Госпитализированы 35 детей в больницы Артема и Владивостока, а также один взрослый в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь, — приводит агентство слова собеседника из Минздрава.
В начале июля массовое отравление было зафиксировано в частном детском саду в Москве. Услуги питания учреждению оказывала по договору сторонняя частная организация. В результате были госпитализированы восемь детей.
Ранее в Якутии дети массово отравились хот-догами в местном фастфуде. Они приехали на праздник в село Верхневилюйск. В результате были госпитализированы 13 человек. Региональный Следственный комитет по факту происшествия завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.