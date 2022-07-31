В Приморье 35 детей и один взрослый попали в больницу с отравлением

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Больницы Владивостока и Артёма приняли 35 детей и одного взрослого после пищевого отравления. Происшествие случилось в детском лагере «Юность» в Артёме, сообщает ТАСС.

Госпитализированы 35 детей в больницы Артема и Владивостока, а также один взрослый в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь, — приводит агентство слова собеседника из Минздрава.

В начале июля массовое отравление было зафиксировано в частном детском саду в Москве. Услуги питания учреждению оказывала по договору сторонняя частная организация. В результате были госпитализированы восемь детей.

Ранее в Якутии дети массово отравились хот-догами в местном фастфуде. Они приехали на праздник в село Верхневилюйск. В результате были госпитализированы 13 человек. Региональный Следственный комитет по факту происшествия завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.