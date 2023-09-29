В Приморье 11-летний школьник покончил с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморье 11-летний мальчик покончил с собой, сообщает Telegram-канал Baza. Тело ребенка было найдено дома, рядом с ним обнаружили предсмертную записку.

Трагедия произошла 27 сентября в поселке Славянка. Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя школьница покончила с собой перед началом учебного года. По словам близких, суицидальных мыслей у ребенка не было, а семья, в которой воспитывалась девочка, оценивается как благополучная.

В июне стало известно о гибели девятиклассника из Кировской области. Тело мальчика обнаружила его соседка. Причины, которые могли подтолкнуть его на такой поступок, неизвестны. По факту произошедшего следственными органами проводится проверка.

В начале июня самоубийство после проваленного экзамена по математике совершил ученик девятого класса в Санкт-Петербурге. Полицейским поступило сообщение о попытке суицида, по прибытии на место школьника обнаружили с множественными переломами, мальчика госпитализировали, впоследствии он скончался.