В Прикамье умер 19-й пациент с коронавирусом

В Пермском крае зарегистрирована смерть 19-го пациента, у которого был выявлен COVID-19. По данным региональных властей, заразившийся скончался от инфаркта.
Всего в крае выявлено 699 случаев коронавируса. На лечении в больницах находится 371 человек. Еще 309 человек выписаны по выздоровлению.
Кроме того, на домашнем карантине находятся около 1,4 тысячи жителей региона,
Всего в России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли – 1,6 тысячи. В Москве более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что первая жертва коронавируса в Прикамье была зафиксирована 31 марта. У пациента были сопутствующие тяжёлые заболевания, связанные с онкологией.
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