В Прикамье умер 19-й пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/76c7dfb6-90fe-11ea-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае зарегистрирована смерть 19-го пациента, у которого был выявлен COVID-19. По данным региональных властей, заразившийся скончался от инфаркта.

Всего в крае выявлено 699 случаев коронавируса. На лечении в больницах находится 371 человек. Еще 309 человек выписаны по выздоровлению.

Кроме того, на домашнем карантине находятся около 1,4 тысячи жителей региона, сообщается на портале краевого правительства.

Всего в России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли – 1,6 тысячи. В Москве более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что первая жертва коронавируса в Прикамье была зафиксирована 31 марта. У пациента были сопутствующие тяжёлые заболевания, связанные с онкологией.