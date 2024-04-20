В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили позиции ВСУ МО: артиллеристы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ у границы Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались окопаться вблизи границы с Белгородской областью, но были вовремя обнаружены аэроразведкой, сообщили в Минобороны РФ. Их уничтожил расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы.

Информация с координатами противника и о его численности была передана артиллеристам. После поступления задачи на огневой рубеж выдвинулась самоходная гаубица «Мста-С», — говорится в сообщении военного ведомства.

Старший офицер батареи с позывным Студент рассказал, что модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» оснащены автоматизированной системой управления наведением и ведения огня. То есть, они могут самостоятельно выехать, отработать по цели и потом сменить позицию. По словам Студента, самоходки способны уничтожать любые цели, от опорных пунктов до бронетехники.

Командир орудия с позывным Марио уточнил, что артиллеристы в основном используют осколочно-фугасные снаряды. По его данным, они все разносят в щепки, а противник боится расчетов гаубиц, которые быстро отрабатывают цель и найти их потом очень тяжело.

В ближайшее время в зону СВО отправятся легковозводимые конструкции из гофрированного металлического листа, рассказал ранее директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. Они смогут защитить российских военнослужащих от осколочно-фугасного воздействия снарядов, авиабомб и минометного огня.