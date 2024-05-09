В пригороде Харькова прогремел взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в пригороде Харькова, сообщило издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся. Местные власти информацию не комментировали.

В харьковских пабликах писали о движении группы ударных дронов над территорией региона. В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас предупреждение продолжает действовать в Николаевской и Харьковской областях.

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области, заявили 8 мая в Минобороны РФ. Это случилось после того, как ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Российские войска также отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Стельмаховка ЛНР. По данным ведомства, противник потерял до 55 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Удары Воздушно-космических сил РФ по военным объектам Украины в ночь на 8 мая стали репетицией в преддверии Дня Победы, допустили ранее военные эксперты. Они утверждают, что российские войска перед празднованием 9 Мая готовят более мощные атаки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Звук взрыва раздался в Харькове в ночь на 8 мая на фоне объявленной воздушной тревоги. Официальные власти происходящее не комментировали. Украинские мониторинговые каналы писали об активности тактической авиации ВКС России. По некоторым данным, в Лубнах Полтавской области и в Кировоградской области прогремели взрывы. Минобороны РФ не комментировало эти данные.