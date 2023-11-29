В Приангарье завели дело на мужчину, державшего сына на цепи

В Иркутской области заведено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Братска, который приковывал цепью к дивану собственного сына, сообщили KP.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Там пояснили, что таким образом отец проводил воспитательную работу с 13-летним подростком.

В таком положении он оставлял мальчика одного в квартире на длительное время. Освобождала ребенка мать по возвращении с работы, — рассказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах отметили, что такое обхождение привело не только к физическим страданиям ребенка, но и к проблемам с его психологическим развитием. По информации прокуратуры Иркутской области, после вручения утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд приговорил жителя Забайкалья к семи годам колонии строгого режима за издевательства над малолетним сыном. Мужчина систематически истязал ребенка на почве личной неприязни с октября 2022 по февраль 2023 года.

Между тем, в Хабаровском крае суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за жестокое избиение мужчиной собственной престарелой бабушки, повлекшее ее смерть. Осужденный ранее уже отбывал наказание за кражи и грабежи.