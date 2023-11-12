В Приангарье столкновение поезда с грузовиком унесло жизни трех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля произошло на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена в Иркутской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). В результате погибли два члена локомотивной бригады и водитель грузовика.

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий аварии направлен восстановительный поезд. Также на место происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки следования железнодорожного транспорта.

Ранее в подмосковном Раменском 49-летняя женщина погибла за рулем авто на железнодорожном переезде при столкновении с поездом. ДТП произошло на нерегулируемом переезде Кузяево. У машины заглох мотор прямо на железной дороге.

Также сообщалось, что поезд сбил 15-летнего подростка на западе Москвы. Юноша скончался на месте, следователи возбудили уголовное дело. По данным управления СК, молодой человек перебегал железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках.