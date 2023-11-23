В Приангарье настигли «подкроватного монстра», не платившего алименты детям В Приангарье задолжавший алименты отец спрятался от приставов под кроватью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области приставы задержали местного жителя, чей долг по алиментам составил 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. По данным ведомства, мужчина спрятался от них под кроватью, укутавшись в тряпки.

Уклонист долгое время скрывался от приставов и даже находился в розыске. Сотрудники регионального управления ФССП решили наведаться к нему домой, чтобы взыскать с него долг. Сожительница мужчины сообщила, что тот отправился на вахту, но приставы, осмотрев придомовые постройки и сам дом, выяснили, что она лжет.

Во время осмотра дома судебный пристав по ОУПДС нашел должника. Он решил поиграть с сотрудниками в прятки — сидел под кроватью, укутавшись в тряпки, — говорится в сообщении.

Должника вместе с сожительницей увезли в отдел судебных приставов, где пара устроила скандал. На обоих составили по два административных протокола — о воспрепятствовании законной деятельности судебного пристава (ст. 17.8 КоАП РФ) и неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава (ст. 17.3 КоАП РФ). В ходе разбирательств выяснилось, что новая возлюбленная уклониста также накопила долг — но не по алиментам, а по кредитам.

Ранее юрист Артем Забельский сообщил, что если мужчина, фактически являющийся отцом ребенка, не вписан в свидетельство о рождении, то взыскание с него алиментов возможно только после установления отцовства. По его словам, если мужчина отказывается признать ребенка своим, отцовство может быть установлено в судебном порядке, в том числе по показаниям свидетелей.