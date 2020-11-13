В Приангарье начата проверка по факту обнаружения человеческих костей

https://static.news.ru/photo/e324f9a4-274f-11eb-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Труфанов/facebook.com

Фрагменты человеческого черепа и костей были обнаружены в песке, которым в городе Киренске Иркутской области отсыпали дороги. В полиции подтвердили этот факт и сообщили о начатой проверке.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что о возможном правонарушении узнали из соцсетей. При мониторинге были обнаружены фотографии, на которых запечатлено, как во время гололёда дорогу в Киренске отсыпают песком, в котором содержатся фрагменты человеческого черепа и костей.

Полиция выехала на место. Факт подтвердился. Сейчас в рамках законодательства в городе Киренске проводится проверка, — цитирует РИА Новости сообщение.

На данный момент в полиции установили, что администрация города наняла организацию для отсыпки дороги. При этом материал для этого был взят вблизи кладбища. Сейчас идёт оценка деятельности организации.

Как писал NEWS.ru, в Псковской области были обнаружены захоронения взрослых и детей, которые были замучены фашистами во время Великой Отечественной войны.

Было произведено десять раскопок и обнаружены останки 188 человек, а также большое количество вещей, которые указывают, что погибшие были мирными жителями.