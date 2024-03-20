В Приамурье раскрыли новые детали спасательной операции на шахте «Пионер» Спасатели начали бурить скважину к месту нахождения горняков на шахте «Пионер»

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Спасатели приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения горняков, заблокированных после обрушения на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее распоряжение поступило от губернатора области Василия Орлова.

На руднике «Пионер» приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения горняков. <...> Буровую доставили из Благовещенска. Необходимые детали привезли с Покровского рудника. После настройки специалисты приступили к бурению, — говорится в заявлении.

Подробности операции озвучил начальник участка НПГФ «Регис» Сергей Козырев. По его словам, спасатели планируют пробурить шахту на глубину 265 метров и под наклоном 49 градусов. Главная цель — получить доступ к транспортному уклону на нулевой отметке, где добывали горную породу. Он также подчеркнул, что у спасателей есть опыт подобных работ.

Ранее глава МЧС Приамурья Игорь Смирнов опроверг слухи о «перестуках» в шахте «Пионер», где 13 горняков оказались заблокированными после обрушения. Он добавил, что работы будут продолжаться до полного завершения спасательной операции.