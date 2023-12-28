В Приамурье подросток получил удар ножом в спину за отказ раздать интернет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Амурской области задержали 39-летнего рецидивиста, подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, мужчина ударил школьника ножом. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, причиной стал отказ юноши раздать интернет. Молодой человек госпитализирован.

Вечером 24 декабря в ГБУЗ АО «Тамбовская больница» из с. Лермонтовки с ножевым ранением доставлен несовершеннолетний, 2008 года рождения. <...> Приехавшие по вызову в больницу сотрудники уголовного розыска опросили пострадавшего. Установлено, что к произошедшему может быть причастен 39-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель, — говорится в сообщении.

По данным Amur Mash, инцидент произошел, когда подросток пришел в гости к другу. Источник Telegram-канала сообщил, что нападавший разозлился из-за отказа юноши раздать ему интернет. Он дал школьнику пощечину, после чего ударил ножом в спину.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы по подозрению в избиении двух школьников. По версии следствия, в среду, 27 декабря, женщина заманила детей к себе домой на чай, а затем избила их предметом, похожим на нунчаки.