В Приамурье двое детей уехали кататься на велосипедах и пропали В Приамурье пропавших на велосипедах подростков нашли в лесу

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Двое школьников из села Ромны Амурской области уехали кататься на велосипедах 9 мая и не вернулись домой, сообщает Amur Life. Мальчики возрастом девять и 11 лет были найдены почти через сутки в лесном массиве рядом с деревней.

Выяснилось, что дети маскировали свои велосипеды и ходили пешком. Поиски проводились при участии волонтеров и правоохранителей.

Пресс-служба СУ СК по Кемеровской области ранее сообщила, что родители двух маленьких девочек, которые на два дня пропали весной текущего года в Яшкинском районе региона, предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней и 35-летнего жителей Кузбасса.

Ранее стало известно о госпитализации более 20 школьников из Белгорода, эвакуированных в детский лагерь «Солнечный» в Санкт-Петербурге. По данным городского комитета по здравоохранению, у пятерых детей диагностировали норовирус. Как выяснили в Роспотребнадзоре, инфицирование школьников не имеет отношения к условиям пребывания в лагере. Госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии.