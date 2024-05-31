В Приамурье 29 вагонов с углем сошли с рельсов В Амурской области возбуждено дело из-за схода 29 вагонов с углем с рельсов

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В Амурской области возбуждено уголовное дело из-за схода 29 вагонов с углем с рельсов, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, причины ЧП устанавливаются.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), — говорится в сообщении.

По данным следственного управления, предварительно, ЧП произошло на 7759 км перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги, расположенного в Шимановском районе области. В результате этого получили повреждения все 29 вагонов грузового поезда, две опоры, также был допущен обрыв проводов контактной сети. Движение по перегону временно остановлено.

Ранее головной вагон электропоезда и тепловоз сошли с рельсов в депо Нахабино. На движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 ситуация не повлияла. Пострадавших в результате происшествия нет. Очевидец происшествия по имени Артем рассказал, что столкновение произошло по касательной. В момент происшествия, по его словам, поезд двигался медленно. Он предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки диспетчера.