Пожар под Рязанью локализован

Фото: 62.mchs.gov.ru

Природный пожар в Рязанской области локализован, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что из-за сильного ветра продолжается активное горение на одном из участков. Основные силы брошены на ликвидацию последствий пожара.

Пожар в Рязанской области локализован. <...> Из-за сильного ветра продолжается активное горение на одном из участков. Проводятся работы по проливке очагов и встречному отжигу, — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что вся площадь, пройденная огнем, по периметру взята в кольцо минерализованными полосами общей протяженностью 300 км. Уточняется, что площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за последние сутки примерно на 800 га и составляет почти 25 тысяч га.

Ранее стало известно, что в России будет создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Комиссию возглавит вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил в беседе с NEWS.ru о том, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники, использовали бензин и другие горючие жидкости.