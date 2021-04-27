В правительстве не подтвердили объединение регионов

https://static.news.ru/photo/56c56f1c-a7ff-11eb-9c83-96000091f725_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: government.ru

Возможность объединения и укрупнения регионов, озвученная вице-премьером Маратом Хуснуллиным, в правительстве России не обсуждается. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на представителя политика.

По его словам, замглавы кабмина озвучивал собственное видение на вопрос развития субъектов Федерации.

В ходе конференции при обсуждении агломерационного развития городов Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населённых пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов, — сообщил представитель вице-премьера.

Днём ранее Хуснуллин на круглом столе в НИУ ВШЭ высказал мнение о том, что 85 регионов — слишком много для России. По его мнению, было бы целесообразно объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем, а Курганскую область с Тюменской. При этом он отметил, что такая позиция связана с невозможностью некоторых субъектов выполнять задачи и поручения правительства, а также с необходимостью их более равномерного развития.

Вместе с тем Хуснуллин не исключил, что эта тема наверняка будет поднята на обсуждение после выборов в сентябре.