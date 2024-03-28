В правительстве предупредили о неготовности регионов к пожарам Вице-премьер Абрамченко: предстоящее лето ожидается более пожароопасным

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Предстоящий пожароопасный сезон в России может быть сложнее предыдущего из-за погоды, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко. Ряд регионов не готов к нему. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов начиная с конца апреля этого года.

В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд рублей — средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты. <...> Тем не менее не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, — отметила Абрамченко.

По ее словам, в ближайшие две недели регионам предстоит устранить все замечания и выполнить предписания МЧС России и Рослесхоза. Как заявила Абрамченко, регионам необходимо заранее принять все меры по профилактике ландшафтных природных пожаров и борьбе с ними.

По данным МЧС и Рослесхоза, к пожароопасному сезону недостаточно подготовлены Калининградская, Омская, Курганская и Еврейская области, Удмуртия и Республика Алтай. Отдельного внимания требует подготовка в высокогоримых регионах: Тюменской и Свердловской областях, Якутии и Красноярском крае.

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