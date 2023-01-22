В пожаре в приамурском селе погибли двое детей

Фото: 54.mchs.gov.ru

При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области. Взрослые при этом смогли спастись.

Прокуратура Белогорского района проводит проверку по факту пожара, в котором погибли двое детей, — заявили в ведомстве.

Сгорел частный дом. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения, находившиеся под опекой.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Кроме того, на Химкинском водохранилище на севере Москвы утром 12 января произошел пожар. Возгорание случилось в машинном отделении буксирного судна, пришвартованного напротив Северного речного вокзала. Пожар был полностью потушен в короткие сроки, информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 19 января прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве. Из здания самостоятельно эвакуировался один человек, еще один пострадал. Огонь распространился на 100 квадратных метров.