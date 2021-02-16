В пожаре на западе Москвы погиб один человек

https://static.news.ru/photo/bd2b8e4a-7095-11eb-a301-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы. Об этом сообщили экстренные службы столицы.

Сообщается, что возгорание произошло в квартире по адресу: Беловежская улица, 75. В главном управлении МЧС столицы отметили, что информация о пожаре поступила в 22:09, загорелась квартира на седьмом этаже.

По адресу: улица Беловежская, 75, произошло загорание квартиры. Жертвой пожара стал один человек, — цитирует сообщение ТАСС.

Жильцов подъезда, где произошёл пожар, частично эвакуировали в целях безопасности. В данный момент пожар потушен, его площадь составила 3 кв. м. Подробности и причины возгорания устанавливаются.

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