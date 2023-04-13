В посольство Финляндии в Москве прислали письма с белым порошком

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В посольство Финляндии в России прислали три письма с белым порошком, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, конверты обнаружили в почтовом ящике диппредставительства в Кропоткинском переулке днем 13 апреля.

Вещество, найденное в конвертах, было изъято и отправлено на экспертизу. Проводится проверка, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что конверт с неизвестным белым порошком прислали в здание, в котором расположен офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Он должен был вынести обвинение в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.

Издание nydailynews.com в свою очередь сообщило, что на конверте было написано «Элвин». В полиции данную информацию не подтвердили и не рассказали, каким веществом является белый порошок. При этом правоохранители заверили, что о пострадавших ничего не сообщалось. Подозреваемых также нет, а кому предназначалось письмо, неясно.