В посольстве Финляндии рассказали, как вырос спрос на визы Посольство Финляндии: петербуржцы за четыре дня подали 1 050 заявлений на получение финских виз

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Решение Финляндии пускать в страну всех желающих и снятие ограничений на выдачу виз резко повысило спрос на шенген этой страны, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на посольство. В первые рабочие дни июля (1-е и 4-е) петербуржцы подали 1 050 заявлений на получение финских виз.

Мы ожидаем, что число заявлений будет расти и дальше, — сообщил представитель посольства.

Издание сообщает, что всего с начала 2022 года в визовый центр Финляндии Петербурга поступило 50 тысяч заявлений (за весь 2021 год 31,5 тыс.). Из них в июне за шенгеном Суоми обратилось 10 тысяч человек, в мае — 8,3 тысяч.

Власти Финляндии с 1 июля отменяют все коронавирусные ограничения на въезд в страну для туристов, включая россиян. Теперь путешественникам при пересечении границы нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что Чехия приостановила выдачу виз на въезд и длительное пребывание в республике для граждан России и Белоруссии. Ограничение продолжится по меньшей мере до марта 2023 года.