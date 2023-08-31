В поселке под Курском ВСУ обстреляли четыре домовладения Старовойт сообщил о пяти прилетах снарядов по поселку Теткино в Курской области

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ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. Среди населения пострадавших нет, но частично повреждены четыре домовладения.

Поселок Теткино в Глушковском районе сегодня обстреляли со стороны Украины. В результате пяти прилетов осколками повреждены крыши, окна и фасады в четырех домовладениях. Пострадавших нет. Всем окажем необходимую помощь в ремонте, — заявил Старовойт.

Также 31 августа массовой атаке дронов подверглась Брянская область. Один из сбитых в Брянске украинских беспилотников рухнул на гостиницу Управления делами правительства области. В 100 метрах от нее находится само административное здание.

Минобороны до этого объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не фиксировалось.

29 августа ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области. По сообщению Старовойта, было зафиксировано два прилета. Пострадавших в результате атаки не было, жилые дома и хозпостройки не повреждены.