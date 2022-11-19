В поселке Тымовское на территории Сахалинской области, где в субботу обрушился дом, произошло еще одно ЧП. Там загорелось двухэтажное здание. Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на информацию от местных жителей в социальных сетях, пожар случился в жилом доме. О пострадавших или жертвах произошедшего сведений нет.
Максим Землянский
В поселке на Сахалине после обрушения дома произошло еще одно ЧПВ поселке Тымовское, где обрушился дом, загорелось двухэтажное жилое здание
19 ноября 2022 в 17:41
Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской обл