В поселке Тымовское на территории Сахалинской области, где в субботу обрушился дом, произошло еще одно ЧП. Там загорелось двухэтажное здание. Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на информацию от местных жителей в социальных сетях, пожар случился в жилом доме. О пострадавших или жертвах произошедшего сведений нет.