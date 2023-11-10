В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

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Новороссийский морской торговый порт

Разлив нефти случился в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, сообщил в Telegram-канале замглавы города Александр Яменсков. По его словам, на данный момент утечку удалось ликвидировать.

По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода. Произошел незначительный разлив нефтепродуктов. В настоящее время разлив устранен, — написал Яменсков.

26 октября в Сети появилось видео с разливом нефти в бухте Новик во Владивостоке. На кадрах очевидица сообщает о радужной пленке на воде и неприятном запахе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что на реке Северной Двине в Архангельской области произошел разлив нефтепродуктов. По ее сведениям, область пятна составила 0,5 на четыре километра. Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов».

До этого 7 июля в акватории Волги в Астрахани обнаружили масляное пятно размером 60 тыс. кв. м. По данным Росприроднадзора, также вблизи этой местности ощущался запах нефтепродуктов. 18 апреля в Москве-реке недалеко от ЖК «Рублево-Архангельское» затонуло судно. В результате инцидента образовалось нефтяное пятно площадью 2000 квадратных метров.