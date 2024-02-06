В портах Ленобласти объявили режим повышенной готовности В портах Ленобласти объявили режим повышенной готовности из-за угрозы атак БПЛА

Фото: МО РФ

В морских портах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Балтийского моря. Кроме того, Министерство транспорта поручило сделать частичную светомаскировку административных зданий.

Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины, — отметили представители ведомства.

В конце января в Ленинградской области уже был объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовые структуры и подразделения охраны получили приказы об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

А 21 января произошло возгорание на газовом терминале «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский уточнил, что пожар произошел из-за двух взрывов. В момент происшествия на предприятии было 148 человек, но пострадавших среди них нет. Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» писал, что силы ПВО незадолго до этого засекли два дрона, летевших в сторону Петербурга. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.