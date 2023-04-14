В полицию сообщили о неизвестном объекте в небе над Камчаткой Житель Камчатки сообщил в полицию об увиденном в небе НЛО

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В полицию Камчатского края поступило заявление о неизвестном объекте, замеченном в небе в районе города Елизово. Как сообщает источник «Царьграда» в правоохранительных органах, НЛО увидел местный житель 14 апреля в 06:27 по местному времени (21:27 13 апреля мск).

Мужчина поведал полицейским, что ехал на машине в районе горы Морозной, где увидел в небе объект темного цвета диаметром около трех метров, который двигался в район города Елизово в сторону дороги из морского порта в аэропорт. Форму объекта очевидец идентифицировать не смог.

Источник отмечает, что полеты авиации в этом районе не производились, о нарушениях воздушной безопасности не сообщалось. Однако оповещения об объекте были разосланы силам противовоздушной обороны.

Ранее необычный воздушный объект упал на территории СНТ во Всеволожском районе Ленинградской области. Прибывшие на место полицейские обнаружили на земле сдутый шар, рядом с которым лежал электронный блок с проводами. Как выяснилось, упавший объект оказался метеозондом.

В феврале 2023 года американские истребители сбили ракетами «воздух — воздух» в небе над Аляской три неопознанных летающих объекта. Несмотря на имеющуюся видеозапись происшествия, Пентагон отказывается ее обнародовать, ссылаясь на секретность информации.