В полицию доставили новосибирца, повесившего щенка из мести девушке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину из Новосибирска, который запечатлел на видео, как он вешает щенка из мести девушке, задержали и отвезли в отдел полиции, сообщает RT. Живодер во время задержания «стоял и смеялся», уточняет телеканал со ссылкой на местные СМИ.

По информации RT, щенок выжил, сейчас он находится в ветеринарной клинике.

Telegram-канал Mash Siberia ранее сообщил, что 31-летний новосибирец заводил романы на стороне, но когда девушка узнала об изменах, то решила порвать отношения. Из-за этого молодой человек попытался повесить щенка, чтобы доказать возлюбленной свою верность.

Девушка отправила ролик зоозащитникам, а те обратились в полицию. Узнав, что на него подали заявление, молодой человек снял другое видео, показав, что щенок жив и играет с ним.

В начале апреля в Иркутской области за жестокое обращение с животным осудили мужчину, убившего щенка на глазах у 11-летнего ребенка. Живодера приговорили к исправительным работам сроком более года с удержанием десятой части зарплаты в доход государства.

Ранее адвокат Леонид Исаев призвал создать в России базу живодеров и наказывать их с малого возраста, чтобы пресекать садизм у истоков. Правозащитник предложил привлекать к ответственности за издевательства над животными с 14 лет. Юрист напомнил, что сейчас безопасность животных обеспечена хуже человеческой, чем пользуются желающие развить в себе жестокость.