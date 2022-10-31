В полиции ЛНР сообщили о находящихся под завалами гостиницы в Алчевске Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев: под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные граждане

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Гостиница на территории Алчевска

Под завалами гостиницы в Алчевске, которая была разрушена в результате удара со стороны ВСУ, все еще находятся мирные граждане, заявил в эфире Первого канала полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. Он подчеркнул, что сотрудники экстренных служб в настоящее время работают над тем, чтобы спасти людей.

По Алчевску был нанесен ракетно-артиллерийский удар из установок РСЗО HIMARS. Ракета попала прямо в здание гостиницы, под завалами находятся мирные жители, в данный момент ведутся спасательные работы, — отметил полковник Киселев.

О том, что ВСУ открыли огонь по городу, 31 октября сообщил его мэр Альберт Апшев. По его словам, один человек считается пропавшим без вести, ведутся его поиски. Коммунальные службы приступили к расчистке территории от последствий удара.

Ранее представители ЛНР заявили, что в результате обстрела Алчевска ВСУ были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. По их словам, обстрел производился из РСЗО американского производства HIMARS, в общей сложности было выпущено 12 ракет.