В полиции объяснили грубое задержание девушки без маски

https://static.news.ru/photo/100a69ae-108f-11eb-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В полиции считают, что задержание девушки без маски в Каменск-Уральском Свердловской области было справедливым. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов города грубо задержали девушку из-за того, что она слишком поздно надела медицинскую маску. При задержании девушка расплакалась. Видео задержания вызвало большой резонанс.

Горелых обратился к жителям Свердловской области с просьбой с пониманием относиться к работе полиции. Он добавил, что не нужно торопиться бросать камень в огород МВД из-за этого инцидента.

Сотрудники полиции работают в интересах всего общества, и если этого не делать, то достаточно быстро наступит анархия, — цитирует его РИА Новости.

Он также посоветовал тем, кто не верит в опасность вируса, почитать интервью с врачами, которые круглые сутки «фактически вытаскивают из могилы заразившихся».

Как писал NEWS.ru, Тушинский суд Москвы вынес штраф московскому футбольному клубу «Спартак» в 300 тыс. рублей за то, что во время домашнего матча с петербургским «Зенитом» на стадионе «Открытие Арена» болельщики пренебрегли мерами по противодействию распространению коронавируса.