В полиции назвали вероятную причину нападения на члена СПЧ Каляпина В нижегородской полиции предположили, что член СПЧ Каляпин пострадал во время бытового конфликта

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Игорь Каляпин

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин мог пострадать в ходе бытового конфликта, заявили NEWS.ru в пресс-службе УМВД РФ по Нижегородской области. В ведомстве добавили, что 25 августа в ОМВД РФ по Семёновскому городскому округу поступило сообщение от гражданина 1967 года рождения о том, что ему нанесены телесные повреждения.

При выезде на место происшествия установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семёновского района. Предварительно, конфликт произошёл на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников, — рассказали в полиции.

Силовики подчеркнули, что правоохранители выдали заявителю направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, на основе которой специалисты определят степень тяжести вреда здоровью Каляпина и дадут правовую оценку произошедшему.

Ранее стало известно, что на Каляпина напали в Нижегородской области. Он госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Инцидент произошел вечером 24 августа. Нападавший пытался порезать Каляпину лицо и задушить его. В СПЧ добавили, что Каляпин находится в больнице. Предполагается, что у него сотрясение мозга, но окончательного диагноза пока нет.