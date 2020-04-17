В полиции Башкирии объяснили, почему силовики вели двоих детей по улице

https://static.news.ru/photo/0b72faa0-808e-11ea-9552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Нефтекамска обнаружили на улице города двоих детей, которые не должны были находиться вне дома из-за введённого режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Полицейские отвели ребят в отдел, чтобы затем передать их родителям. Так ситуацию объяснили представители МВД Башкирии.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой полицейские ведут по улице двух сопротивляющихся детей, которые кричат, что пожалуются своей бабушке.

Как сообщили в МВД, несовершеннолетняя девочка и её младший брат были остановлены на улице совместной группой полицейских и дружинников во время патрулирования. Дети шли без сопровождения родителей. Девочка заявила, что взрослые члены семьи уехали в соседний регион, а её с братом оставили одних. Ребята пытались добраться до дома на такси, но водитель привёз их по неверному адресу.

Полицейские доставили детей в отдел по городу Нефтекамску, установили данные родителей, пригласили в отдел и передали им детей. Сейчас устанавливаются данные этого таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых, — приводит РИА Новости сообщение от МВД Башкирии.

Как ранее писал NEWS.ru, сведения о неких забастовках в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса, проверят. Об этом заявили в Минздраве Башкирии.